Neuer Sender: Das läuft ab April bei Sky Crime

Anzeige

Übermorgen ist es so weit: DIGITAL FERNSEHEN bietet einen Überblick, mit welchem Programm Sky Crime an den Start geht.

Nichts ist wie es scheint: Sky Crime setzt auf die Faszination von True Crime in all seinen Facetten. Mit etablierten Formaten, exklusiven Serien von HBO und internationalen sowie deutschen Sky Originals will der Sender zur Anlaufstelle aller Crime-Fans werden. Das Line-up im Überblick

„Wirecard-Skandal“:

Wirecard: Hoffnungsträger der deutschen Zukunftsindustrien. Ein FinTech mit dunkler Schmuddel-Vergangenheit und grandioser Zukunft. Ein Unternehmen, das 2019 die Deutsche Bank übernehmen wollte. Bis das Wunderwerk im Juni 2020 als Lügengebäude zusammenkracht und ein schwarzes Loch von 3,2 Milliarden Euro Schulden hinterlässt.

Wirecard: Das ist einer der größten Finanzskandale aller Zeiten: gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, Bilanzfälschung, Geldwäsche, Marktmanipulation, Erpressung. Und dahinter ein weltweit agierendes Netzwerk.

Der CEO Markus Braun sitzt in U-Haft, der COO und Verantwortliche für Asien, Jan Marsalek, ist auf der Flucht, weltweit per Haftbefehl gesucht. Einer der Hauptverantwortlichen aus Dubai, Oliver Bellenhaus, ist Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Ein Scherbenhaufen bleibt und eine Geschichte des Versagens von Aufsicht und Politik. Und der Skandal um ein Unternehmen, das die ganze Welt über viele Jahre an der Nase herumführte, produziert von Sperl Film. Ab 13. Mai auf Sky Crime, Sky Ticket und auch auf Abruf.

The Vow macht den Anfang auf Sky Crime

„Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“:

Der Krankenpfleger Niels Högel gilt als einer der größten Serienmörder in der deutschen Kriminalgeschichte. 2019 wurde er wegen Mordes in 85 Fällen im Rahmen eines Mammut-Prozesses zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Dunkelziffer seiner Taten wird um ein Vielfaches höher geschätzt. Seine Opfer waren Patienten, die er mit Medikamenten in lebensbedrohliche Zustände versetzte und anschließend versuchte wiederzubeleben, um als Retter hervorzugehen. Dass viele Patienten dabei starben, nahm er billigend in Kauf.

In der vierteiligen True Crime Serie „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“, die Kinescope Film mit Unterstützung von Radio Bremen produziert, wird ab Herbst 2021 mit Angehörigen der Opfer, Ermittlern und Experten die Dimension dieser beispiellosen Mordserie beleuchtet.

„Anwälte des Bösen – zwischen Gesetz und Gewissen“:

Sie übernehmen die härtesten Strafrechtsfälle in Deutschland: Pflichtverteidiger gehören mit ihrem Fachwissen zu den Besten ihrer Branche und vertreten vor Gericht Mörder, Räuber und Sexualstraftäter. Warum sie die schlimmsten Verbrecher Deutschlands verteidigen, ob ihnen die Schuldfrage wichtig ist und was sie gegenüber Opfern und Hinterbliebenen empfinden – dies und noch viel mehr beleuchtet die True Crime Serie aus völlig neuen Blickwinkeln und erzählt dabei die spannendsten Fälle Deutschlands, produziert von Constantin Entertainment. Zu sehen ist das Format ab Sommer exklusiv bei Sky Crime.

True Crime-Fokus unübersehbar

„Verbrechen von nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft“:

Sky Crime bringt einen der erfolgreichsten deutschen True Crime Podcasts ins TV: Radiomoderator, Journalist und Podcaster Philipp Fleiter startete 2019 „Verbrechen von nebenan – True Crime aus der Nachbarschaft“ und erzählt darin von den spektakulärsten Kriminalfällen aus ganz Deutschland. Er thematisiert dabei Verbrechen, die in Medien und auf sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgen und gesellschaftlich eine Rolle spielen.

Für Sky Crime werden fünf Episoden und ein Best-of von Ansager & Schnipselmann produziert und der beliebte Crime-Podcast erstmals als TV-Format umgesetzt.

Das neue Format thematisiert dabei sowohl die beliebtesten Podcast-Fälle als auch neue Verbrechen. Moderator Philipp Fleiter hat dabei Gerichtsreporter, Rechtsmediziner, Polizisten, Rechts- oder Staatsanwälte oder Psychologen zu Gast. Neben spannenden Gesprächspartnern werden mit Originalbildmaterial und Graphic Recording bzw. Graphic Novels die jeweiligen Fälle auch bildlich erzählt.

Zu sehen ist das Format ab Sommer exklusiv bei Sky Crime.

„The Vow“:

Durch Techniken zur Selbstoptimierung mehr Freude im Leben erfahren: Mit diesem Versprechen baute Keith Raniere ab Ende der 90er Jahre die internationale Organisation NXIVM mit tausenden Mitgliedern auf, darunter erfolgreiche Führungskräfte, Hollywoodstars, reiche Erben und Kinder politischer Dynastien. Innerhalb von NXIVM existierte die geheime Schwesternschaft DOS – ein lateinisches Akronym für „Meister der gehorsamen Frauen“. Ihre Mitglieder legten als sogenannte „Sklaven“ ein Gelübde gegenüber ihrem „Meister“ ab und mussten sich mit kompromittierenden Nacktfotos erpressbar machen lassen. Dann wurden sie als Symbol ihrer Hingabe gebrandmarkt.

Die Dokumentation ist eine verstörende Studie über Manipulation und die Maskierung von Missbrauch, die weit über das Extrembeispiel dieser Psychosekte hinausweist.

Sky Crime zeigt die erste Staffel der HBO-Doku-Serie exklusiv ab 1. April zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf Sky Crime, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Viel Nachschub ab Sommer

„The Mark of a Killer – Mörder und ihre Markenzeichen“:

Serienkiller zeichnet meist eine bestimmte Eigenschaft aus – sie sind davon besessen, ihre grausame, persönliche Mordfantasie zu verwirklichen und gehen nach einem bestimmten Muster vor. So suchte sich der „Zodiac-Killer“ seine Opfer nach dem Sternzeichen aus. 1976 ging in New York ein Killer um, der es auf Pärchen abgesehen hatte. In Dallas entdeckte die Polizei drei ermordete Frauen, deren Augen operativ entfernt wurden. 1990 wurden mehrere Studentinnen der University of Florida erstochen. Anhand dieser und weiterer Fälle erklären Ermittler, FBI-Agenten und andere Kriminalexperten wie sie einem Serienkiller auf die Spur kommen. Ab 5. April auf Sky Crime, Sky Ticket und auch auf Abruf.

„Killer Couples: Mörderische Paare“:

Leidenschaft und Mordlust: Die True-Crime-Serie beleuchtet die Geschichte von Paaren, die gemeinsam schreckliche Verbrechen begangen haben. Was trieb sie dazu und wie kam es zu der mörderischen Verbindung?

Zum Auftakt der neuen Staffel geht es um den Mord an Barbara Mullenix. Weil sie der Beziehung zwischen ihrer Tochter Rachel und deren Freund Ian im Weg stand, fasste das junge Paar einen mörderischen Plan. Mithilfe nachgestellter Szenen und anhand Augenzeugen-Berichten dringt jede Folge tief in das Geschehen ein: Wie entwickelte sich die Beziehung, wie manipulierte ein Partner den anderen und wie kam es schließlich zur Tat?

Die deutsche Erstausstrahlung der 13. Staffel ab 6. April auf Sky Crime, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Alle Inhalte von Sky Crime sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.