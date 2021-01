Anzeige

Gleich sechsmal fliegt das Ei am Wochenende live im Free-TV und bei Sportstreamingdienst DAZN. Die Wild Card Games für die NFL-Playoffs stehen an:

Dabei empfangen zunächst ab 18.40 Uhr die Buffalo Bills die Colts aus Indianapolis, ehe um 22.45 Uhr die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams spielen. Zu späterer Stunde kämpfen im Rahmen der Wild Card Games ab 1.55 Uhr auch noch Washington (ehemals Redskins) und die Tampa Bay Buccaneers um ein Ticket für die NFL-Playoffs.

Samstag und Sonntag jeweils drei NFL-Spiele live

Am Sonntag geht es zu den gleichen Kick-off-Zeiten in dieser Reihenfolge mit den Begegnungen Tennessee Titans – Baltimore Ravens, New Orleans Saints – Chicago Bears und Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns. Am kommenden Samstag, den 16. Januar geht es dann mit den eigentlichen Playoffs der NFL weiter.

Sämtliche Spiele sind im Hauptprogramm bei ProSieben, sowie online bei ran.de, auf der Senderhomepage oder kostenpflichtig via DAZN zu sehen. Ein Gesamtüberblick der NFL-Playoffs (inklusive Super Bowl) auf ProSieben bietet dieser DF-Artikel.

Die Wild Card Round im Überblick:

Samstag, 9. Januar

18.40 Uhr Buffalo Bills- Indianapolis Colts (AFC)

22.15 Uhr Seattle Seahawks – Los Angeles Rams (NFC)

Sonntag, 10. Januar

1.55 Uhr Washington Football Team- Tampa Bay Buccaneers (NFC)

18.40 Uhr Tennessee Titans – Baltimore Ravens (AFC)

22.15 Uhr New Orleans Saints – Chicago Bears (NFC)

Montag, 11. Januar

1.55 Uhr Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns (AFC)