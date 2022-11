NFL: Zwei Thanksgiving-Spiele heute live im Free-TV

Anzeige

Traditionell ist Thanksgiving in den USA nicht nur ein gesetzlicher, sondern auch ein NFL-Feiertag. Von den drei angesetzten Partien laufen zwei live im Free-TV.

Insgesamt gibt es stets drei NFL-Spiele an Thanksgiving. Das Erste bestreiten die traditionell gastgebenden Detroit Lions gegen die Buffalo Bills. Diese Begegnung läuft zur Zeit noch bei DAZN live. Gleiches gilt für die späteren Partien. Diese zeigt ProSieben allerdings auch im Free-TV.

NFL und Thanksgiving gehören zusammen wie Silvester und „Diner for One“

Ab 22.20 Uhr geht „ran Football NFL“ live auf Sendung, um die NFL-Thanksgiving-Spiele der Nacht zu präsentieren. Dabei handelt es sich zuerst um das Aufeinandertreffen der Dallas Cowboys und der New York Giants, sowie ab 2.05 Uhr New England Patriots – Minnesota Vikings. Auch Dallas ist wie Detroit traditionell Schauplatz eines NFL-Spiels an Thanksgiving. Die Kollegen vom „Kicker“ haben die Hintergründe in einem ansprechenden Stück jüngst einmal zusammengefasst.

Die ganze Nacht Live-Football

Bei ProSieben ist somit eine ganze Thanksgiving-NFL-Nacht in Kürze zu sehen, die nur von den Spätnachrichten um 2 Uhr unterbrochen wird. Wie erwähnt, kann man sich die Spiele aber auch bei der Konkurrenz von DAZN ansehen. Dort allerdings nur gegen Bezahlung.

