NHL heute erstmals in dieser Saison im Free-TV

Sport1 überträgt an diesem Freitag zum ersten Mal in der Saison 2020/21 ein Spiel der NHL im Free-TV. Garniert wird der Eishockey-Leckerbissen im Laufe der nächsten Tage noch mit weiteren Spielen aus der CHL und DEL.

Den Anfang macht aber die ruhmreiche NHL an diesem Freitagabend mit dem Duell von Ligaprimus Boston Bruins gegen die New York Rangers live ab 19 Uhr. Zur gewohnten Sendezeit am Sonntagnachmittag live ab 17 Uhr gibt es bei Sport1 die DEL-Partie zwischen den Kölner Haien und den Iserlohn Roosters zu sehen.

Nächste Woche ruhen die deutschen Hoffnungen dann auf dem EHC Red Bull München, der als letzter deutscher Vertreter im Viertelfinal-Hinspiel der CHL am Dienstagabend beim schwedischen Topklub Djurgarden Stockholm gefordert ist.

Zudem stehen im Pay-TV auf Sport1 Plus am Wochenende noch drei weitere Livespiele aus NHL an. Ebenfalls diesen Freitag live ab 22 Uhr gastieren die Los Angeles Kings mit Assistenztrainer Marco Sturm bei den San Jose Sharks. Am Samstag treffen die Montreal Canadiens live ab 21 Uhr auf die Philadelphia Flyers bevor am Sonntag wiederum live ab 21 Uhr die Partie der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars zu sehen ist.