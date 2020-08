Noch mehr Schlager-Power: DSDS Jury komplett

Anzeige

Die DSDS-Jury komplett: Neben „DSDS“-Urgestein Dieter Bohlen, Popsänger Mike Singer und dem Wendler wird in der nächsten Staffel ein weiterer Schlagerstar über Recall oder Heimreise entscheiden.

Mit Maite Kelly ist die Jury des RTL-Formats weiter voll auf Schlagerkurs. Schon in den vergangenen Staffeln saßen mit Vanessa Mai, Florian Silbereisen und Michelle bekannte Schlagergrößen hinter dem Jury-Tisch.

Maite Kelly zeigt sich über ihren Einzug in die Castingshow erfreut: “Als RTL mich fragte, ob ich mich in der Jury von DSDS mit Dieter Bohlen & Co. auf die Suche nach Deutschlands Superstar 2021 machen möchte… spürte ich, ja!”

Zuvor hatte DSDS mit Ex-Jury Mitglied Xavier Naidoo Schagzeilen gemacht. Der Sänger war mit rechten Verschwörungstheorien aufgefallen und musste deshalb die Jury verlassen, nachdem er die letzten zwei Jahre nach Deutschlands nächstem Superstar suchen durfte. Auch seine beiden Jury Kollegen Pietro Lombardi und die Tänzerin Oana Nechiti mussten ihre Zeit bei DSDS beenden.

Die Aufzeichnungen für die neue Staffel “Deutschland sucht den Superstar” starten Mitte September. Dafür können sich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren auch noch bewerben. Das geht entweder bei einem online-Casting, mit einer Video Bewerbung über Instagram (#Superstar2021) oder ganz klassisch bei einem der offenen Castings, die derzeit statt finden. Alle Termine sind hier einsehbar.