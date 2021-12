Oliver Pocher und Ilka Bessin rechnen heute mit 2021 ab

Anzeige

2021 neigt sich dem Ende zu und Ilka Bessin und Oliver Pocher lassen in einem außergewöhnlichen Comedy-Jahresrückblick heute die letzten 12 Monate noch einmal Revue passieren.

Und was war das für ein Jahr!? Karl Lauterbach wird TV-Star, Armin Laschet lustigster Comedian des Landes, Michael Wendler und Laura Müller sind noch immer zusammen, Britney Spears hat sich endlich von ihrem Vater getrennt, Helene Fischer hechelt bald atemlos ihr Baby zur Welt, die Harrisons posten jetzt aus Dubai, wir gendern uns um die Wette und Oliver Pocher wird festgenommen, abgeführt und wieder freigelassen.

Lustiges, Skurriles, Überraschendes, Netz-Hypes – hier hat alles Platz, nur nicht die ernsten Themen, die in anderen Jahresrückblicken hoch und runtergespielt werden. Das alles verspricht RTL in seiner Programmankündigung. Frei nach dem Motto „Das Letzte kommt zum Schluss“ sollen Ilka Bessin und Oliver Pocher für jeden der vergangenen 12 Monate einen Award vergeben. Ort der außergewöhnlichen Prämierung ist der winterliche Europa-Park in Rust und man darf gespannt sein, ob der ein oder andere Gast nicht persönlich bei den beiden vorbeischaut, um sich seine Trophäe abzuholen.

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN