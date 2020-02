„Bad Banks II“ ab heute auch linear im Zweiten

Die zweite Staffel „Bad Banks“ ist schon rund eine Woche vor ihrer regulären TV-Ausstrahlung online zu sehen gewesen. Jetzt läuft sie auch linear im ZDF.

Die sechs neuen Folgen der Finanzwelt-Serie mit Paula Beer und Désirée Nosbusch sind auch schon bei Arte an den letzten beiden Tagen gezeigt worden. Als letztes nimmt sich nun das ZDF-Hauptprogramm der Sache an. Das mag zwar ein wenig ungewöhnlich anmuten, bei der ersten Staffel „Bad Banks“ wurde aber schon einmal so ähnlich verfahren.

Die auf eine Idee von Lisa Blumenberg zurück gehende Serie wird im Zweiten von diesem Samstag bis Montag in Zweierblöcke ausgestrahlt (8., 9. und 10. Februar.)

In der zweiten Staffel wird erzählt, wie sich die Bankenwelt sechs Monate nach der Finanzkrise neu erfindet. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan.

Während die alte Bankenwelt kriselt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen Start-ups einen Aufschwung.