„Paula kommt“: Neuer Sex-Talk geht heute in die erste Runde

Heute beantwortet Paula Lambert erstmals zur Prime-Time Zuschauerinnenfragen live. Außerdem startet die zehnte Staffel von „Paula kommt! Sex & gute Nachtgeschichten“.

Zur Prime-Time um 20.15 Uhr wird am 22. und 29. April auf sixx Klarsex geredet. In „Paula kommt – Der Live Talk“ beantwortet Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert Zuschauerfragen rund um Liebe, Lust und Zweisamkeit. Damit ist die Paula-Frühjahrs-Saison auf sixx eröffnet. Ab 22. April, 22.20 Uhr, zeigen sixx und joyn auch die zehnte Staffel von „Paula kommt! Sex & gute Nacktgeschichten“.

Von den Gästen in ihrem Wohnzimmer-Studio, übers Telefon, per Skype oder via Instagram und Facebook: In den beiden Prime-Time-Specials können die Zuschauer auf verschiedenen Wegen ihre Fragen an Paula stellen und schicken. Außerdem ermutigt sie ihre Zuschauer, live und direkt in der Sendung eigene Erfahrungen und Lösungsstrategien in Sachen Liebeskummer, Sexflaute oder auch Patchwork Family zu teilen.

Das Live-Format ist dabei an sich nicht neu: Es gab bereits vier Staffeln der Live-Call-in-Show „Paula kommt am Telefon“ in der Late Prime. Noch im Frühjahr startet die fünfte Staffel.