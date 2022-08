„Paws of Fury – Die Legende von Hank“ im August nur bei Sky

Anzeige

Der Animationsfilm „Paws of Fury – Die Legende von Hank“ zählt als großes Sommerhighight für Familien. Zu sehen gibt es den Film am August exklusiv auf Sky und Wow.

In „Paws of Fury – Die Legende von Hank“ träumt Hund Hank davon, ein Samurai zu werden. In einer Stadt voller Katzen! Die Animationskomödie ist ab Freitag den 19. August im Sky Cinema Abo ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Außerdem kann er mit Sky Q jederzeit abgerufen sowie mit Wow gestreamt werden.

Zum Wochenendausklang zeigt Sky Cinema Premiere am Sonntag den 21. August um 20.15 Uhr die Wiederholung von „Paws of Fury – Die Legende von Hank“. Doch der große Animationsspaß beginnt bereits ab Nachmittag mit einem Sky Original Animationsfilm-Marathon:

15.40 Uhr: „Fireheart“

17.10 Uhr: „Die wilden Abenteuer von Pil“

18.45 Uhr: „Rock Dog 2“

Unter den Sprechern befinden sich im englischen Original:

Michael Cera („Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“)

Samuel L. Jackson („Pulp Fiction“)

Ricky Gervais („After Life“)

Mel Brooks („Space Balls“)

Djimon Hounsou („Blood Diamond“)

George Takei („Star Trek“)

Michelle Yeoh („Tiger & Dragon“)

Kylie Kuioka

Inspiriert wurde Paws of Fury von Mel Brooks‘ zeitlosem Klassiker „Der wilde wilde Westen“. Hank, ein rauflustiger Träumer von einem Hund, möchte eines Tages ein echter Samurai sein. Aber in einer Welt voller Katzen ist er sich nicht sicher, ob das jemals passieren wird – bis der zwielichtige Kriegsherr Ika Chu den ahnungslosen Hank dazu drängt, Samurai für die Stadt Kakamucho zu werden.

Für Freunde von Animationsfilmen startet derzeit außerdem das Gemeinschaftsprojekt von Marvel-Gründer Stan Lee sowie Muskel-Legende Arnorld Schwarzenegger.

