Pinar Atalay wird Moderatorin bei „RTL Aktuell“

Anzeige

Pinar Atalay wird künftig nicht nur im neuen RTL-Format „RTL Direkt“ zu sehen sein, sondern auch als Moderatorin bei „RTL Aktuell“ auftreten.

Ab September verstärkt Atalay das Moderationsteam von „RTL Aktuell“ rund um Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff, Maik Meuser, Anna Fleischhauer und Christopher Wittich, wie die Mediengruppe am Freitag mitteilte.



Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, kommentiert: „Pinar Atalay ist eine Topjournalistin und wird bei uns den weiteren Ausbau der RTL-Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Daher ist es nur naheliegend, dass sie auch unser Nachrichten-Flaggschiff präsentiert. Damit steht unser erstklassiges und vielfältiges Moderationsteam, das ab dem 2. August wochentags zwei Ausgaben von RTL Aktuell produziert. Die erste schon um 16.45 Uhr und die zweite natürlich – wie gewohnt – um 18.45 Uhr.“



Pinar Atalay zitiert die Mediengruppe folgendermaßen: „Täglich schaltet ein Millionenpublikum RTL Aktuell ein. Ich freue mich sehr, den Zuschauer:innen zur besten Sendezeit die wichtigsten Nachrichten des Tages bei RTL präsentieren zu dürfen.“



Die ehemalige „Tagesthemen“-Moderatorin soll laut Mediengruppe zum August exklusiv zu RTL wechseln. Eines ihrer ersten Projekte beim Kölner Sender soll dabei das RTL/ntv Wahl-Triell am 29. August sein, das sie gemeinsam mit Peter Kloeppel moderieren wird. Dass sie ab Herbst außerdem eine Woche pro Monat auch im neuen Nachrichtenformat „RTL Direkt“ moderieren wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Format wird am 16. August um 22.15 Uhr Premiere feiern.