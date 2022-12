„Pippi Langstrumpf“: alle drei 1960er-Filme an den Festtagen

Anzeige

Über die Weihnachtsfeiertage bringt das ZDF die schwedischen „Pippi Langstrumpf“-Kinderfilmklassiker aus den späten 1960ern ins Vormittagsprogramm.

Pippi, Annika und Tommy erleben einen herrlichen Sommer voller Abenteuer, bis eines Tages ein dicker, bärtiger Mann auf Pippis Terrasse steht. Efraim Langstrumpf, König von Taka-Tuka-Land und Kapitän der „Hoppetosse“. Er ist gekommen, um seine Tochter, Prinzessin Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, abzuholen in sein Reich.

Am Samstag, den 24. Dezember, zeigt das ZDF um 10.15 Uhr den ersten „Pippi Langstrumpf“-Film von 1968, in dem sich Pippi, Annika und Tommy kennen lernen.

Pippi geht von Bord

©ZDF/Taurus – In „Pippi geht von Bord“ drückt Pippi (Inger Nilsson) die Schulbank

Endlich ist Weihnachten. Annika und Tommy haben Mitleid mit Pippi, die am Weihnachtsabend allein in der Villa Kunterbunt sitzt. Tatsächlich ist Pippi traurig, weil niemand die Geschenke, die sie an den Limonadenbaum gehängt hat, abholt. Aber dann gibt es auch für sie noch eine Überraschung.

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt um 7.45 Uhr die Filmfortsetzung „Pippi geht von Bord“ im ZDF.

Pippi in Taka-Tuka-Land

Das werden tolle Ferien: Annika und Tommy wohnen drei Wochen lang bei Pippi in der Villa Kunterbunt. Da erhält Pippi eine Flaschenpost von ihrem Vater, der sie um Hilfe bittet. Seeräuber halten Kapitän Langstrumpf gefangen. Er soll ihnen das Versteck des Schatzes von Urgroßvater Fabian Langstrumpf verraten. Pippi, Tommy und Annika machen sich auf die Reise. Sie müssen viele Hindernisse überwinden, bevor sie Taka-Tuka-Land erreichen.

Zum zweiten Weihnachtsfeiertag rundet das ZDF um 10.30 Uhr seine „Pippi Langstrumpf“-Filmreihe mit „Pippi in Taka-Tuka-Land“ ab.

