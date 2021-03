Anzeige

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der viermalige Cupsieger trifft im Halbfinale daheim auf den Zweitligisten Holstein Kiel. In der zweiten Paarung muss RB Leipzig noch auf seinen Gegner warten. Die Sachsen treffen auswärts auf den Sieger der Viertelfinal-Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen. Das ergab die Auslosung der Pokal-Spiele in der „Sportschau“ der ARD am Sonntag.

Als Losfee hatte Bärbel Wohlleben – die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte – an der Seite von U21-Trainer Stefan Kuntz fungiert.

Sport1 zeigt die Nacholpartie Regensburg – Bremen Anfang April im Free-TV; © SPORT1 I Anke Hesse

Das Regensburger Heimspiel gegen Werder musste wegen mehrerer Corona-Infektionen beim Zweitligisten auf den 7. April verlegt werden. Sport1 und Sky übertragen die Begegnung ab 18.30 Uhr live. Die beiden Halbfinal-Begegnungen sind für den 1. und 2. Mai angesetzt. Auch sie sind in Pay- und Free-TV (Sky/ARD) zu sehen. Auch das Finale, das am 13. Mai im Berliner Olympiastadion stattfindet, läuft im Ersten und bei Sky.

Der BVB, der sich im Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt hatte, kam in seinem bislang einzigen Pokal-Spiel gegen Kiel am 7. Februar 2012 zu einem 4:0-Sieg. Womöglich ein gutes Omen, denn am Ende holte das Team von Jürgen Klopp damals auch den Pott. Letztmals hatte Dortmund 2017 im Finale gestanden und auch gewonnen. Für die Kieler, die in der zweiten Runde den FC Bayern München ausgeschaltet hatten, ist der Halbfinal-Einzug bereits der größte Erfolg in ihrer Vereinsgeschichte.

Leipzig hatte in seiner noch jungen Clubhistorie bereits 2019 das Pokalfinale erreicht. Damals war aber Rekordgewinner FC Bayern eine Nummer zu groß.