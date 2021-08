Pokal-Traditionsduell Kaiserslautern – Gladbach heute live im Free-TV

Anzeige

Der DFB-Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Deshalb sollte auch die Borussia aus Mönchengladbach heute Abend in Kaiserslautern besser aufpassen.

Am Betzenberg treffen die Fohlen auf die roten Teufel – da schlagen die Herzen aller Fußballfans höher, denn das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs liegt nun schon fast zehn Jahre zurück.

Das Erste überträgt live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr) die Begegnung 1. FC Kaiserlautern gegen Borussia Mönchengladbach. Der Drittligist verhinderte im Mai erst kurz vor Saisonschluss den Absturz in die Viertklassigkeit. Der FCK ist also klarer Außenseiter gegen die Gladbacher. Dass man auch über einen Drittligisten auch stopern kann, hat Werder Bremen aber erst am Samstag in Osnabrück unter Beweis gestellt.

Esther Sedlaczek moderiert das Fußball-Duell in Kaiserslautern. Nach Schlusspfiff zeigt das Erste Zusammenfassungen der übrigen Spiele des Tages: Viktoria Köln – TSG Hoffenheim, Ingolstadt – Erzgebirge Aue und Sportfreunde Lotte gegen Karlsruher SC.

Durch die Corona-bedingte Absage des Spiels des Bremer SV gegen Bayern München auf den 25. August, muss auch die Auslosung der 2. Runde verlegt werden. Diese findet nun am 29. August statt.

Die zweite Runde im DFB-Pokal findet am 26. und 27. Oktober statt.

