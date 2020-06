Premier League Neustart: Erste Spiele ab heute live und exklusiv bei Sky

Unter strengen Auflagen darf die Premier League heute ihre Saison fortsetzen. Sky hat alle Partien der ersten Spieltage live im Programm.

Einen Monat nach der Bundesliga rollt auch auf der Insel der Ball wieder. Am Mittwoch, 17. Juni, kehrt die englische Premier League nach dreimonatiger Unterbrechung des Spielbetriebs zurück und wird bis Ende Juli die verbliebenen neun Spieltage der Saison 2019/20 austragen. Zwei Nachholspiele und die ersten drei Spieltage nach der Unterbrechung wird Sky komplett live übertragen. Insgesamt sind live 14 von 16 Tagen und insgesamt 32 Einzelspiele bei Sky zu sehen. Alle Spiele werden deutsch kommentiert.

Zur Rückkehr der Premier League überträgt Sky heute die Nachholspiele zwischen Aston Villa und Sheffield United ab 18.50 Uhr sowie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ab 21.00 Uhr live. Die Live-Übertragungen der Spieltage 33 bis 38, die zwischen dem 3. und 26. Juli stattfinden, hängen von der konkreten Terminansetzung der Premier League ab, die in Kürze erfolgt. Exklusiv für Sky Q Kunden wird in der Regel eine Partie pro Spieltag live auch in Ultra HD übertragen.

Wie bisher wird eine Begegnung pro Spieltag als „Match of the Week“ produziert und von Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert. Im Hauptstudio von Sky wird dabei immer einer der Sky-Experten Erik Meijer, René Adler oder Mladen Petric an seiner Seite sitzen. Am ersten Spieltag nach der Rückkehr wird das jeweils die Partie des FC Liverpool sein, wenn Jürgen Klopp und sein Team die erste Meisterschaft der „Reds“ seit 30 Jahren perfekt machen können: Am Sonntag, 21. Juni, wartet der FC Everton im Stadtderby (ab 19.25 Uhr auf Sky Sport 1 HD), am Mittwoch, 24. Juni, geht es gegen Crystal Palace und am Donnerstag, 2. Juli, sind die Liverpooler beim Vorjahresmeister Manchester City zu Gast.

Wie bei den Bundesliga-Übertragungen steht auch in der Premier League eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.