Premier League Topspiel Manchester City – Liverpool heute live bei Sky

Das zweite Fußball-Highlight binnen 24 Stunden bei Sky: Jürgen Klopps Liverpooler können dabei Hauptkonkurrent Manchester City früh in der Saison bereits ein gutes Stück distanzieren.

Einen Tag nach dem Gigantentreffen in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kommt es am Sonntag auch in der Premier League zu einem der Höhepunkte der Saison. Mit Manchester City und dem Meister FC Liverpool treffen die herausragenden Vereine der letzten Jahre und Meisterschaftsfavoriten direkt aufeinander.

Sky überträgt das Gigantentreffen als „Match of the Week“ heute live und exklusiv ab 17 Uhr. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren. Zusätzlich zur Live-Übertragung auf Sky Sport 1 bietet Sky zum Spiel auch einen zusätzlichen Scouting Feed auf Sky Sport 3.

Exklusiv für Sky-Q-Kunden ist das Spiel auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD zu sehen. Die weiteren noch ausstehenden Live-Übertragungen vom 8. Spieltag der Premier League bei Sky:

12.50 Uhr: West Bromwich Albion – Tottenham Hotspur

14.55 Uhr: Leicester City – Wolverhampton Wanderers

20.05 Uhr: FC Arsenal – Aston Villa