„Let’s Dance“-Star gegen Rechtsanwältin bei „Schlag den Star“

„You’re gonna lose girl!“ – Profitänzerin Motsi Mabuse tritt bei „Schlag den Star“ gegen Moderatorin, Autorin und Rechtsanwältin Laura Karasek an, live auf ProSieben.

Beide Konkurrentinnen zeigen sich im Vorfeld der Show siegessicher. „Liebste Motsi, am Samstag tanzt du nach meiner Pfeife. Wenn ich mit dir fertig bin, schaffst du nicht mal mehr den Ententanz“, verspricht Laura Karasek. Mabuse zeigt sich davon unbeeindruckt. „Heute tanze ich aus der Reihe. Du bist Rechtsanwältin? Verklagst du mich, wenn du verloren hast?“, kontert die Tänzerin.

Schlag den Star: Die Frauenpower-Ausgabe

Laura Karasek, Die Tochter des bekannten deutschen Literaturkritikers und Publizisten Hellmuth Karasek, war von 2011 bis 2018 Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei. Ab 2019 schwenkte sie beruflich um, moderiert seit dem Sendungen beim ZDF und bei Vox. Motsi Mabuse wurde als Jurymitglied der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannt. Seit ihrem 11. Lebensjahr nahm sie Tanzunterricht und und hat als Tänzerin und Trainerin eine Profikarriere hingelegt.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei „Schlag den Star“ im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Moderator Elton führt wieder durch den Abend und Ron Ringguth kommentiert. Musikalische Unterstützung erhalten Motsi Mabuse und Laura Karasek von Zoe Wees mit ihrem Song „Third Wheel“ und Emilio mit „Ausmacht“. „Schlag den Star“ wird am Samstag, den 23. Juli, um 20.15 Uhr live auf ProSieben gesendet.

