Programmänderung: ARD bringt „Brennpunkt“ zu Schulmassaker in Texas

Nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas ändert die ARD am Mittwoch zur besten Sendezeit ihren Ablauf.

Im Anschluss an die 20-Uhr-„Tagesschau“ nimmt das Erste die etwa zehnminütige Sendung „Brennpunkt: Amoklauf in der Grundschule“ ins Programm (Moderation: Stefan Niemann). Ein 18 Jahre alter Schütze hatte sich am Dienstag in der texanischen Kleinstadt Uvalde in einer Grundschule verbarrikadiert und 19 Kinder und 2 Lehrer getötet, alle in einem Klassenzimmer.

Der ARD-Film „Männertreu“ mit Matthias Brandt Suzanne von Borsody, Claudia Michelsen und Margarita Broich sollte am Mittwoch nach der Sondersendung gut zehn Minuten später beginnen (20.25 statt 20.15 Uhr).

Bildquelle: df-brennpunkt-logo-neu: obs/ARD Das Erste