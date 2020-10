Programmänderung im Ersten: Heute Abend ARD Extra zur Corona-Lage

Anzeige

Das Erste ändert kurzfristig sein Programm und sendet heute ein „ARD Extra“ zur Corona-Lage. Die beliebten Dienstagabend-Serien verzögern sich deshalb.

Die Programmänderung greift direkt nach der „Tagesschau“. „Die Kanzlei“ beginnt daher erst um 20.30 Uhr und „In aller Freundschaft“ um 21.15 Uhr. In dem 15-minütigen „ARD Extra“ zur Corona-Lage in Deutschland wird es um die aktuellen politischen Geschehnisse rund um den Umgang mit der Pandemie gehen.

Die sogenannte „zweite Welle“ des Coronavirus greift momentan um sich. Vielerorts werden mittlerweile die Werte an neuen Fällen aus dem Frühjahr wieder erreicht oder sogar übertroffen. Erst am Wochenende richtete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel daher in einer Videobotschaft an die Bevölkerung und rief zu möglichst strikter Einhaltung der Maßnahmen gegen das Virus auf (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).