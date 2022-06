Programmänderung im ZDF: Nations-League-Übertragung Deutschland – England heute später

Anzeige

Ein ZDF-Spezial zum „Krieg in Europa – Russischer Angriff auf die Ukraine“ wirbelt das Vorabendprogramm durcheinander. Betroffen davon ist auch die Übertagung des Nations-League-Spiels Deutschland gegen England.

So verschiebt sich durch die Sondersendung zunächst die Sendezeit der „Rosenheim-Cops“. Diese beginnen nun erst um 19.40 Uhr ihre Ermittlungen. Das Wetter nach den „heute“-Nachrichten schrumpf auf eine Minute zusammen (19.19 Uhr). Im Anschluss daran geht das ZDF-Spezial ab 19.20 Uhr auf Sendung. Die Fußball-Übertragung vom Nations-League-Spiel Deutschland – England startet dadurch erst um 20.25 Uhr anstatt um 20.15 Uhr.

Vorberichterstattung zum Nations-League-Spiel Deutschland – England beginnt 10 Minuten später

In der Nations League geht es für Deutschland diesmal gegen England, Italien und Ungarn. © UEFA

Zu der Partie des zweiten Spieltags der Gruppenphase begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauer dann mit ZDF-Experte Christoph Kramer aus München. Live Reporter der Partie ist Béla Réthy.

Deutschland – Italien nächsten Dienstag

Am vierten Spieltag der Gruppenphase steht in Mönchengladbach zudem noch die Begegnung Deutschland – Italien auf dem ZDF-Programm. Moderator Jochen Breyer führt dann zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker durch diese „sportstudio live„-Sendung. Reporter des Spiels am Dienstag kommender Woche (20.15 Uhr) ist Oliver Schmid.

Dazwischen steht am Samstag noch die Partie gegen Ungarn auf dem Spielplan. Dort überträgt wieder RTL. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

