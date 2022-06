ZDF bestätigt zwei Nations-League-Spiele: Italien – Deutschland heute bei RTL

Anzeige

Das ZDF wird die Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League in diesem Monat übertragen. Das teilte der öffentlich-rechtliche TV-Sender am Freitag mit. Demnach zeigt das ZDF am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) den Klassiker gegen England in München. Am 14. Juni (20.45 Uhr) ist der Sender bei der Partie in Mönchengladbach gegen Italien dabei.

Reporter gegen England ist Béla Rethy, Experte wird Gladbach-Profi und Ex-Weltmeister Christoph Kramer sein. In Mönchengladbach wird Oliver Schmidt dann das Spiel gegen Italien kommentieren, an seiner Seite ist der 2014er-Weltmeister Per Mertesacker als Fachmann.

Die Auswärtsspiele des Teams von Bundestrainer Hansi Flick in der Nations League gibt es bei RTL zu sehen. Der Kölner Privat-Sender präsentiert am Samstag (20.45 Uhr) das Spiel gegen Europameister Italien in Bologna und am 11. Juni (20.45 Uhr) die Begegnung in Budapest gegen Ungarn. Am 26. September (20.45 Uhr) wird RTL die deutsche Mannschaft nach England begleiten.

Nations League: Zweimal ZDF und zweimal RTL im Juni

Wer das letzte Gruppen-Heimspiel des Wettbewerbs am 23. September (20.45 Uhr) in Leipzig gegen Ungarn zeigt, ist noch völlig offen. Die Partien in der Nations League ohne deutsche Beteiligung werden weiterhin live beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein.

Noch fehlt allerdings weiter eine offizielle Bestätigung von ARD und ZDF zu einer Vereinbarung über die Übertragungsrechte an dem umfangreichen Länderspiel-Paket mit der europäischen Fußball-Union UEFA und deren Agentur CAA Eleven. Dieses Paket beinhaltet auch Partien des DFB-Teams in der Nations League.

Anfang Mai hatte RTL verkündet, bis 2028 den Großteil der deutschen Länderspiele zu übertragen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zu den erworbenen Rechten gehören die Hälfte der Partien in der Nations League, der Qualifikationsspiele für die EM und die WM sowie der Test-Länderspiele. Die andere Hälfte der 60 Begegnungen sollen sich nach dpa-Informationen ARD und ZDF teilen.

Nations-League-Spielplan

Bildquelle: UEFA_NationsLeague2: © UEFA