„Promi Big Brother 2020“: Das Live-Finale heute Abend bei Sat.1

Anzeige

Mit dem Märchen ist jetzt Schluss: Heute Abend kämpfen die vier Finalisten zum letzten Mal um die Gunst des großen Bruders.

Es waren einmal 18 prominente Kandidaten im Märchenland, bis einer nach dem anderen auf einmal verschwand. Vier Finalisten kämpfen heute um den Sieg: Wer gewinnt „Promi Big Brother 2020“ und nimmt 100.000 Euro mit nach Hause?

Bis ins Finale haben es die Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Womanizer Mischa Mayer und Kommentatoren-Legende Werner Hansch geschafft. Im Märchenwald und dem Märchenschloss haben sie viel über sich gelernt, Erfahrungen gesammelt und den anderen schließlich ihr größtes Geheimnis gebeichtet: So kämpft Mischa Mayer mit einer Essstörung und Werner Hansch hat durch seine Spielsucht einen Haufen Geld verloren. Jeder Kandidat hat seine eigene Vorstellung, was er oder sie mit diesem Geld anfangen will.

Das Finale von „Promi Big Brother 2020“ läuft am heutigen 28. August ab 20.15 Uhr live bei Sat.1 und Joyn.