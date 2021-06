„Promi Big Brother“: Sind das die ersten Kandidaten?

Anzeige

Über die „Bild“-Zeitung sind erste Namen durchgesickert, welche Kandidatinnen und Kandidaten bald in das „Promi Big Brother“-Haus einziehen sollen.

Laut „Bild“-Informationen soll Schlagersängerin und Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller an der Show teilnehmen. Müller war zuletzt in der vorzeitig abgesetzten Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ zu sehen und dort offenbar in allerlei Konflikte verwickelt, die das Publikum nachher nie zu Gesicht bekam. Neben ihr soll auch Danni Büchner in das „Promi Big Brother“-Haus einziehen. Die Frau des verstorbenen „Goodbye Deutschland“-Auswanderers Jens Büchner war früher bereits im Dschungelcamp und im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Neben den beiden Reality-Sternchen werden auch zwei Promis aus dem Bereich Sport in der Show erwartet, glaubt man dem „Bild“-Bericht. So sollen sich zu Müller und Büchner der Ex-Handballer Eric Sindermann und die Kickboxerin Marie Lang gesellen. Zudem soll der Influencer Dominic Harrison in das „Promi Big Brother“-Haus ziehen, wie das Blatt am Wochenende nachlegte. Zudem handelt man Medienberichten zufolge Paco Steinbeck, bekannt aus der Trödel-Show „Die Superhändler“, als Kandidat.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Sender steht allerdings noch aus. Sat.1 verkündet die Kandidatinnen und Kandidaten traditionell erst kurz vor Start der Show. Spätestens am 6. August wird dann Gewissheit herrschen, wenn die neue Staffel beginnt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).