„Promi Big Brother“ startet heute zur Prime Time auf Sat.1

Heute geht es los mit der Jubiläumsstaffel „Promi Big Brother“. Unter anderen dabei sind Eorikmodel Michaela Schäfer, „Frauenknast“-Star Katy Karrenbauer und Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann.

Auf Sat.1 steht heute abend um 20.15 Uhr live der Einzug der Promis ins „Big Brother“-Haus an. Neben den bereits erwähnten Promis Michaela Schäfer, Katy Karrenbauer und Jörg Dahlmann sind unter anderen auch Menderes von „DSDS“, Doreen Steinert von „Popstars“, Sänger Jay Khan, Schauspielerin Tanja Tischewitsch, Box-Manager Rainer Gottwald, Homeshopping-Moderatorin Diana Schell, Influencerin Walentina Doronina und weitere diverse Reality-Stars dabei.

Direkt im Anschluss läuft „Promi Big Brother – Die Late Night Show“

Neu in diesem Jahr: Über die JoynMe-App können Kommentare gesendet und Fragen an die ausgeschiedenen Bewohner gestellt werden. Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden als Kommentatoren-Duo direkt nach der Hauptshow zur gemeinsamen Nachbesprechung in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ ein.

Von der Garage bis zum Dachboden

In der Garage des „Big Brother“-Hauses gibt es Isomatten und Schlafsäcke. Auch ein verstaubtes Auto, das sich die Prominenten zunutze machen können, ist dort geparkt. Um im Wassertrog zu duschen, braucht man die Hilfe einer zweiten Person, die am Pumpenrad dreht, bis Wasser fließt. Versorgt werden die Bewohner zunächst mit Brot, Trockenobst, Nüssen oder Gemüse. Später können sie einkaufen gehen und ihren Speiseplan selbst gestalten.

Auf dem Dachboden will man nicht leben. Geschlafen wird auf Isomatten, es gibt kratzige Wolldecken, hier und da liegt eine alte Klappliege oder ein ausrangiertes Polster herum. Beheizt ist der Dachboden natürlich. Für die Nahrungsmittelversorgung stehen noch ein paar alte Konservendosen und Einmachgläser herum.

„Promi Big Brother“ und „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ läuft von heute, den 18. November, bis zum Mittwoch, den 7. Dezember, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

