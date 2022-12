Promi-Darts-WM 2023: ProSieben lädt zum Sport-Spektakel

Anzeige

Im Januar 2023 veranstaltet ProSieben wieder die „Promi-Darts-WM“. Der genaue Termin steht inzwischen fest.



Oeter Wright, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock und Gerwyn Price werden wieder Seite an Seite mit prominenten Hobby-Spielern antreten, wie ProSieben Anfang der Woche mitteilte. Der Sender will die Show vier Tage nach dem Ende der PDC Darts-WM im Ally Pally live übertragen.

Dann läuft die Promi-Darts-WM 2023

Gespielt wird im klassischen „501“-Modus, wie der Sender erklärt. Jedes Team soll dabei mit 501 Punkten starten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Die Teams sollen aus je einem Pro und einem Celebrity-Pfeilwerfer bestehen, so der Sender. Der Wettkampf wird bei ProSieben am 7. Januar ab 20.15 Uhr live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf gesendet. Christian Düren wird das Sportevent moderieren, während Elmar Paulke kommentiert.

Quelle: ProSieben