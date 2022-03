„Prominent getrennt“ verliert ab dieser Woche seinen Sendeplatz

Anzeige

Nach schwächelnden Quoten zieht RTL bei „Prominent getrennt“ offenbar die Reißleine und streicht der Reality-Show ab dieser Woche den gewohnten Sendeplatz.

Bislang lief „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ immer am Dienstagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Parallel dazu erschien eine neue Folge vorab auf RTL+ als Preview zum Streamen. Dort soll es im gewohnten Rhythmus weitergehen, ließ RTL vergangene Woche auf Twitter verlauten. Jede Woche erscheint eine neue Folge. Am 22. März erscheint die sechste Folge online. Im linearen Fernsehen wird sich indes einiges am Programmablauf ändern, nachdem das Format zuletzt an Quoten eingebüßt hatte. Die übrigen der insgesamt acht Folgen werden ins Spätprogramm am Wochenende verbannt.

Dann laufen die restlichen „Prominent getrennt“-Folgen

Folge 5 von „Prominent getrennt“ wird nun am 26. März nachts um 1.20 Uhr laufen, teilte RTL mit. Auch die weiteren Folgen werden jeweils Samstagnacht zu ähnlicher Zeit im Wochentakt ausgestrahlt. Den Primetime-Slot am Dienstagabend übernimmt ab morgen derweil die Show „Buying Blind“, wie RTL im Rahmen seiner Programmänderung vergangene Woche mitteilte.

In „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ lebt eine Schar getrennter Promi-Paare in einer südafrikanischen Villa, um sich gemeinsam diversen Challenges zu stellen und ihre gescheiterten Beziehungen aufzuarbeiten. Am Ende der Show winkt für das Gewinner-Paar ein Preisgeld.