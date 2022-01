Villa der Verflossenen: RTL startet „Prominent Getrennt“

Anzeige

In der neuen Show „Prominent getrennt“ lässt RTL getrennte Promi-Paare aufeinander los. Am Ende winkt ein Preisgeld.

Um diese neue Show zu gewinnen und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, müssen getrennte Promi-Paare alte Gräben überwinden, sich wieder gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie erneut als ein Team zusammenarbeiten können. Das kündigte RTL am Dienstag an. Acht Ex-Promipaare sollen sich dem Experiment „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ stellen, um im gemeinsamen Wohnen und in Spielen an emotionale Grenzen zu gehen. Für das Siegerpaar winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Produziert wird das Format von Seapoint Productions für RTL und RTL+.



RTL zeigt die acht Folgen der neuen Promi-Reality-Show ab Dienstag, 22. Februar 2022, jeweils um 20.15 Uhr. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage vorab verfügbar.

Inhaltlich beschreibt der Sender „Prominent getrennt“ folgendermaßen:



Acht prominente Ex-Paare beziehen eine Villa. Hat die Zeit alle Wunden geheilt? Oder herrschen noch immer Eifersucht und Zwietracht? Werden sie es trotzdem schaffen, an einem Strang zu ziehen, sich zu vertrauen und gemeinsam zu kämpfen? Wer war damals wirklich Schuld an der Trennung? Was gibt es noch aufzuarbeiten und was haben die Ex-Partner:innen sich noch zu sagen? Wer hat sich eigentlich von wem getrennt und warum wurde aus Liebe Hass? Alles kommt auf den Tisch! Offene Rechnungen werden beglichen und alte Gefühle – jeglicher Art – wieder hochgeholt.

Quelle: RTL Deutschland