Quotenrekord 2020 für Münster-„Tatort“

Das letzte BLU-RAY MAGAZIN in 2020 ist am Kiosk sowie online auf Abruf erhältlich. Seit März dieses Jahres gab es nur einen einzigen großen Blockbuster im Kino, dem sich die Redaktion nun besonders intensiv widmet. Und für das kommende Jahr gibt es großes zu verkünden!

