Ralf Schmitz moderiert „Rate my Date“: Einstand für neue TV-Show

Ralf Schmitz wird wieder zum Liebesengel. Der Comedian geht mit der neuen Show „Rate my Date“ zum heutigen Montag bei Sat.1 an den Start.

Der sympathische TV-Quatschmacher Ralf Schmitz besitzt seit schon guten zehn Jahren einschlägige Erfahrungen mit Dating-Shows. Ganze acht Jahre von 2013 bis 2021 moderierte er das Dating-Format „Take Me Out“ für RTL. Nach seinem Wechsel bzw. seiner Rückkehr zu Sat.1 ging es mit Shows wie „Paar Love“ und „Voll verschossen“ weiter. Nun steht mit „Rate my Date“ der nächste Kandidat in den Startlöchern. Natürlich gibt es auch für dieses Format wieder einen eigenen Kniff, der es besonders machen soll.

Ralf Schmitz hat sich der Liebe verschrieben

Ein Single steht zehn potienziellen Partnerinnen gegenüber. In mehreren Auswahlrunden muss er sich von diversen Kandidatinnen verabschieden, bis nur noch sein Herzblatt übrig bleibt: So weit, so vertraut klingt das Konzept von „Rate my Date“. Hinzu kommen hier allerdings noch zehn Reisekoffer, deren Inhalt bestimmt, wo das Date im Anschluss der Show stattfinden soll. Die Bandbreite reicht von einem Luxusurlaub auf den Seychellen im Wert von 25.000 Euro, über ein Wellness-Erlebnis in Tirol für 1.000 Euro, bis hinunter zu einem Eis an der Tanke für nur einen lumpigen Euro.

©SAT.1/Julia Feldhagen – Single Alex weiß nicht, hinter welcher Kandidatin sich die Luxusreise oder das Eis an der Tanke für 1 Euro verbirgt

Der Clou: Der Single weiß nicht, welcher Koffer zu welcher Frau gehört, denn das entscheiden seine Familie und Freunde hinter seinem Rücken. Sie müssen einschätzen, welche Kandidatin am besten zu ihrem Sohn, Bruder oder Kumpel passen könnte und verteilen so nach ihrem Wertemaßstab die verschiedenen Dating-Ziele auf die Frauen. Das muss natürlich nicht heißen, dass der Single sich im Sinne seiner Freunde und Verwandten entscheidet. Die Auflösung erfolgt erst am Ende, wenn die Wahl getroffen wurde.

„Rate my Date“ startet heute auf Sat.1 und Joyn

Die erste Ausgabe von „Rate my Date“ sendet Sat.1 heute, am 24. April, um 20.15 Uhr. Auch über den Streaming-Dienst Joyn ist „Rate my Date“ dann verfügbar. In Episode 1 führt Ralf Schmitz den 27-jährigen Koch Alex durch die Show, dem unter anderen eine Pyrotechnikerin aus Berlin, eine Bürfokauffrau aus Herne oder eine Jura-Studentin aus Regensburg gegenüber stehen. Im Hintergrund ziehen Alex‘ Mutter Mandy und diverse seiner Freunde die Strippen und ordnen die Koffer mit den Reisezielen nach ihrem Gusto den Kandidatinnen zu.

