RBB, BR und WDR: Queere Filmreihe mit deutschen Erstausstrahlungen

Ab Ende Juni 2023 präsentiert das RBB Fernsehen zum sechsten Mal seine queere Filmreihe. BR und WDR beteiligen sich ebenso.

Vom 29. Juni bis 27. Juli sollen donnerstags im BR Fernsehen (23.15 Uhr) und vom 4. Juli bis 15. August dienstags im RBB (jeweils 22.45 Uhr) zwölf queere Filme zu sehen sein. Das kündigte der RBB am Donnerstag an. Daneben wird der WDR alle fünf bisherigen Langfilme der gefeierten Regisseurin Céline Sciamma immer donnerstags vom 3. bis 17. August zeigen. Neun der insgesamt siebzehn Filme des queeren Programms sind laut RBB deutsche Erstausstrahlungen. Nach Ausstrahlung soll jeder Film für 14 beziehungsweise 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zu Verfügung stehen. Der RBB hatte die „QUEER“-Reihe ursprünglich initiiert. 2022 war dann auch der BR eingestiegen. Der WDR ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei.

Zum Auftakt am 29. Juni zeigt der BR das Biopic „Tove“ über die Mumins-Erfinderin Tove Jansson. Direkt im Anschluss folgt das Mutter-Sohn-Drama „Rosie“ mit Sibylle Brunner. Der RBB zeigt derweil zur Eröffnung seiner Reihe am 4. Juli das Coming-of-Age-Drama „Sommer 85“. Die Céline-Sciamma-Werkschau im WDR wird „Portrait einer jungen Frau in Flammen“ am 3. August eröffnen.

RBB QUEER

4. Juli 2023, 22.45 Uhr, „Sommer 85“, Frankreich 2020, deutsche Erstausstrahlung, Regie: François Ozon (30 Tage in der ARD Mediathek)

11. Juli 2023, 22.45 Uhr, „Einfach Charlie“, Großbritannien 2017, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Rebekah Fortune

18. Juli 2023, 22.45 Uhr, „Sprung ins Kalte Wasser“, Zypern/Griechenland/Italien 2021, deutsche Erstausstrahlung, teilw. OmU, Regie: Stelios Kammitsis

25. Juli 2023, 22.45 Uhr, „Sweetheart“, Großbritannien 2021, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Marley Morrison

1. August 2023, 22.45 Uhr, „Weekend“, Großbritannien 2011, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Andrew Haigh

8. August 2023, 22.45 Uhr, „Als wir tanzten“, Georgien/Schweden 2019, Regie: Levan Akin

15. August 2023, 22.45 Uhr, „Tangerine L.A.“, USA 2015, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Sean Baker

Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt Knut Elstermann die Filme vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption, kündigt der Sender an.

BR QUEER

29. Juni 2023, 23.15 Uhr, „Tove“, deutsche Erstausstrahlung

29. Juni 2023, 01.00 Uhr, „Rosie“, (30 Tage in der ARD Mediathek)

6. Juli 2023, 23.15 Uhr, „Wild Side“

13. Juli 2023, 23.15 Uhr, „Speed Walking“, deutsche Erstausstrahlung

20. Juli 2023, 23.15 Uhr, „Der Sommer von Sangailé“

27. Juli 2023, 23.15 Uhr, „Als wir tanzten“

WDR QUEER

3. August 2023, 23.45 Uhr, „Portrait einer jungen Frau in Flammen“

3. August 2023, 01.30 Uhr, „Water Lilies“

10. August 2023, 23.45 Uhr, „Tomboy“

10. August 2023, 01.30 Uhr, „Mädchenbande“

17. August 2023, 23.40 Uhr, „Petite Maman – Als wir Kinder waren“, deutsche Erstausstrahlung

Quelle: RBB