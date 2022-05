RBB: Heute Programmeinschränkungen wegen Warnstreiks

Anzeige

Wegen eines Mitarbeiter-Warnstreiks rechnet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) mit Programmeinschränkungen. Wie genau sich das auf das Radio- und TV-Programm am Donnerstag auswirkt, war am Morgen noch nicht klar.

Im Netz informierte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender: „Im RBB gibt es am Donnerstag einen Warnstreik von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus diesem Grund können wir Sie nicht so aktuell und ausführlich informieren wie gewohnt.“

Programmeinschränkungen wohl nicht vermeidbar

Gewerkschafter hatten zu dem Warnstreik aufgerufen, der von 5.30 Uhr bis Mitternacht geplant war. Bei dem Tarifstreit geht es um die freischaffenden Mitarbeiter in dem Sender. Gewerkschaften fordern einen Bestandsschutz. Freischaffende Mitarbeiter, die einen großen Anteil der Beschäftigten ausmachen, hatten schon bei früheren Aktionen ihre Arbeitskraft nicht zur Verfügung gestellt. Dies ist allerdings nun der erste Warnstreik in der Sache. Mit weiteren Einschränkungen ist also zu rechnen.

Mehrere Warnstreiks? Gewerkschaften erklären Verhandlungen mit RBB für gescheitert

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagte: „Nachdem die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert erklärt haben, suchen wir jetzt einen Weg, um wieder ins Gespräch zu kommen. Wir bedauern die Einschränkungen im Programm sehr.“

Der RBB hat derzeit den Vorsitz der ARD-Sender inne, Intendantin Patricia Schlesinger ist seit Jahresanfang ARD-Vorsitzende.

