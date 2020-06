Relegations-Überblick: Wo laufen die Spiele um die 1. und 2. Bundesliga?

Anzeige

Die Saisons in der 1. und 2. Bundesliga sind am vergangenen Wochenende teilweise hochdramatisch zu Ende gegangen. Im Fokus standen hierbei vor allem die Entscheidungen rund um die nun noch anstehenden Relegationsspiele.

Zunächst finden rund ums kommende Wochenende die Duelle der überraschend noch auf den drittletzten Platz der 1. Liga gesprungenen Bremer gegen den für viele unerwarteten Dritten der zweiten Liga FC Heidenheim. Amazon Prime und DAZN werden diese Duelle um die Teilnahme der nächsten Bundesliga-Saison am Donnerstag (2. Juli) und Montag, den 6. Juli, live zeigen. Anpfiff wird jeweils um 20.30 Uhr sein.

Beinahe wäre es jedoch gar nicht zu dieser Paarung gekommen. Bremen hievte sich bekanntlich mit einem 6:1 gegen Köln und einer gleichzeitigen 3:0-Niederlage von Fortuna Düsseldorf noch sprichwörtlich in letzter Sekunde in die Relegation. Heidenheim verlor ebenfalls 0:3 beim schon feststehenden Aufsteiger Arminia Bielefeld, profitierte aber von einem desaströsen HSV, der zuhause 1:5 gegen Sandhausen unterging. Die Hamburger brachten sich und das Publikum so leichtfertig um die Möglichkeit ein Nordderby um die Bundesliga bestreiten zu können.

Werder Bremen spielt nun am Donnerstag zuerst zu Hause gegen Heidenheim.

ZDF mischt bei 2. Liga-Relegation mit

Zumindest von den Duellen um die 2. Bundesliga wird es auch Live-Bilder im Free-TV geben. Hier sind wiederum Amazon Prime und DAZN online live dabei, aber auch das ZDF besitzt die Rechte von den Spielen des Drittletzten der 2. Bundesliga, dem 1.FC Nürnberg, gegen den noch nicht feststehenden Drittplatzierten (Anm.: bei einem Abschneiden von Bayern II unter den ersten Dreien wäre sogar der Viertplatzierte startberechtigt) der dritten Liga.

Diese Begegnungen werden am 7. und 11. Juli ausgetragen. Anpfiff ist hier jeweils 18.15 Uhr, wobei Nürnberg zunächst Heimrecht genießt.