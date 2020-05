„Rote Rosen“: Ende der Zwangspause steht fest

Der Termin für das Comeback der neuen Folgen „Rote Rosen“ steht. Zuvor wird in einem Special noch einmal auf den letzten Stand gebracht.

Seit einer Woche laufen Corona-bedingt nur noch alte Folgen der beliebten ARD-Telenovela. Jetzt wurde bekanntgegeben, dass die „Roten Rosen“ ab 6. Juli zur gewohnten Sendezeit wieder aufblühen werden. Dann wird es mit Folge 3131 weiter gehen.

Vor dem Restart bringt bereits am Freitag, 3. Juli, ein Special in Erinnerung, was in der laufenden Staffel bisher geschah: Astrid und Alex – eine Liebe in Turbulenzen. Auch dieses Update wird auf dem gewohnten Sendeplatz, werktags um 14.10 Uhr ausgestrahlt.

Bis dahin sind weiterhin die ersten Folgen der Telenovela zu sehen.