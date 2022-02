RTL ändert heute wegen Orkan Zeynep Programm – eine Sendung entfällt

Anzeige

RTL hievt diesen Freitag eine weitere Sondersendung ins Programm, diesmal zum Orkan Ylenia. Dafür opfert der Sender ein Vorabendmagazin.

Flüge und Züge fallen aus und Tausende Haushalte sind ohne Strom: In Deutschland herrscht Chaos – das Sturmtief Ylenia wirbelt das Leben von Ost nach West aktuell durcheinander. Anlässlich der prekären Wetterlage ändert RTL am Freitag kurzfristig das Programm und sendet ab 17 Uhr das halbstündige „RTL Aktuell Spezial: Orkan über Deutschland“.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Nach einer kurzen Verschnaufpause steht mit Zeynep schon das nächste Unwettertief an. Moderator Christopher Wittich informiert über das ganze Ausmaß des schweren Unwetters mit Live-Schalten zu Reportern im ganzen Land. Welche Verwüstungen richten die Stürme an und was gibt es zum Schutz vor Sturmtief Zeynep zu beachten? RTL-Wetterexperte Christian Häckl ordnet die Lage ein und zeigt, womit in den nächsten Stunden zu rechnen ist. Die Sendung „Explosiv Stories“ entfällt.

Erst am Mittwoch gab es die letzte Änderung im Programm von RTL. Vorgestern waren jedoch die Corona-Lockerungen von Bund und Ländern der Anlass für die Sondersendung. Von ARD und ZDF (oder anderen Sendern) sind dieses Mal hingegen bislang keine Pläne für Programmänderung aufgrund von Sonderberichterstattungen zum Orkan Zeynep bekannt – zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Sollte dies sich ändern, wird dieser Artikel aktualisiert.