RTL bringt den „Domino Day“ zurück

RTL entstaubt ein Showevent und bringt noch in diesem Jahr den „Domino Day“ wieder zurück ins deutsche Fernsehen.

Fast wäre er in Vergessenheit geraten – der „Domino Day“. Die recht simple Rezeptur für einen Fernsehabend mit der Familie haben wir wie so häufig den Holländern, genauer gesagt der Endemol-Produktion, zu verdanken. So moderierte auch zunächst Linda de Mol das Format, ehe ab 2004 Frauke Ludowig übernahm.

Wen RTL anno 2020 das große Steinefallen präsentieren lässt, steht noch nicht fest. Einen grober Ausstrahlungszeitraum wurde hingegen schon genannt. So plant der Privatsender das „Domino Day“-Comeback im Herbst des Jahres.

Natürlich soll dabei auch wieder ein Weltrekord aufgestellt werden. Der aktuelle Bestwert datiert aus dem Jahre 2009, vom bis zu diesem Jahr letztmaligen „Domino Day“.