RTL mit mehr Länderspielen im Juni

Anzeige

RTL zeigt im Juni nicht nur das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien, sondern teilt sich auch das Final-Turnier der Nations League mit DAZN.

Anzeige

Dass RTL bestimmte TV-Rechte für ein Nations-League-Finale ohne deutsche Beteiligung besitzt, war seit längerem schon bekannt. Dass Zuschauer das Endspiel ohne Zusatzkosten im Fernsehen schauen, jedoch noch nicht. Gedankenspiele, nach denen RTL den nicht wirklich populären Wettbewerb hinter der Bezahlschranke seines Streamingdienstes verschwinden lassen könnte, waren aber zwar nicht unberechtigt, bestätigen sich in diesem Falle aber nicht.

RTL teilt sich Nations-League-Endrunde mit DAZN

Denn wie der Sender nun mitteilte überträgt man das Endspiel des Wettbewerbs für europäische Fußball-Nationalmannschaften am 18. Juni aus Rotterdam (20.45 Uhr) sowie zuvor auch am 15. Juni das Halbfinale Spanien gegen Italien in Enschede (20.45 Uhr). Im zweiten Semifinale treffen die Niederländer am 14. Juni (20.45 Uhr) in Rotterdam auf den WM-Dritten Kroatien. Die TV-Rechte für diese Partie und das Spiel um Platz 3 liegen hingegen bei DAZN, der Streaminganbieter ist im Gegensatz zu RTL aber noch nicht ins Detail gegangen bezüglich seiner Übertragungen.

Die Nations-League-Begegnungen werden wie die Übertragung des Testspiels der deutschen Mannschaft gegen Kolumbien am 20. Juni in Gelsenkirchen von Florian König gemeinsam mit Monica Lierhaus. präsentiert. RTL-Moderatorin Laura Papendick erwartet im Sommer ihr erstes Kind und hat bereits ihre Babypause begonnen. Kommentatoren der drei Spiele sind Marco Hagemann und Steffen Freund.

Mit Material dpa

Bildquelle: UEFA_NationsLeague2: © UEFA