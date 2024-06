„RTL Exclusiv“ feiert heute 30-Jähriges mit Jauch und Schöneberger

Seit drei Jahrzehnten versorgt Frauke Ludowig in „RTL Exclusiv“ das Publikum mit News von den Reichen und Schönen. Diesen Sonntag geht es um die schönsten Momente, die lustigsten Pannen und bewegendsten Interviews.

Das Promi-Fernsehmagazin „RTL Exclusiv“ feiert an diesem Sonntag seinen 30. Geburtstag. Die Ausstrahlung erfolgt um 19.05 Uhr im linearen Programm von RTL. „Als wir vor 30 Jahren gestartet sind, war der Erfolg von Exclusiv nicht abzusehen“, sagt dazu Stamm-Moderatorin Frauke Ludowig. „Heute können wir mit Stolz sagen: Wir sind Marktführer unter den Starmagazinen, und diesen Erfolg haben wir uns hart erarbeitet.“

© TVNOW / Ruprecht Stempell – Als Vertretung für Frauke Ludowig moderieren hin und wieder auch Bella Lesnik und Kena Amoa „RTL Exclusiv“

Er sei das Ergebnis von gutem journalistischem Handwerk, dem richtigen Maß an Empathie und Respekt. „Wenn Prominente mit uns sprechen, wissen sie, dass es bei uns nicht nur um oberflächlichen Ruhm und Glamour geht, sondern um ihre Geschichten“, sagt Ludowig. „Und das können unsere Zuschauer auch von uns erwarten. Bei uns zählt nicht der Grad der Prominenz, sondern die Qualität der Geschichte, die jemand zu erzählen hat.“

„RTL Exclusiv“-Geburtstag mit Jauch, Schöneberger und Gottschalk

Die Sendung ging 1994 aus „Explosiv“ hervor und lief zunächst unter dem Namen „Explosiv Telegramm“. Ein Jahr nach Sendestart erfolgte die Umbenennung in „Exclusiv – das Starmagazin“. Mehr als 7500 Ausgaben von „RTL Exclusiv“ hat es bisher gegeben. Hinzu kamen 240 Specials. Mehr als 1200 Wochenendausgaben gingen auf Sendung.

© SWR/Benno Kraehahn – Mehrere deutsche Promis wie Barbara Schöneberger blicken heute auf 30 Jahre „RTL Exclusiv“

In einer feierlichen Sondersendung blicken Frauke Ludowig, Bella Lesnik und Kena Amoa an diesem Sonntag auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück: die schönsten Momente, die lustigsten Pannen und die bewegendsten Interviews in der Geschichte von „Exclusiv“. Mit dabei sind auch prominente Weggefährten wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, die verraten, was das RTL-Starmagazin für sie besonders macht. Außerdem erwartet Frauke Ludowig einen ganz besonderen Überraschungsgast.

Bereits ab Stunde Null stand Ludowig als Hauptmoderatorin vor der Kamera. Während das Starmagazin werktags um 18.30 Uhr alle tagesaktuellen Promi-Informationen liefert, bietet die einstündige Wochenendausgabe „Exclusiv Weekend“ seit 1998 vertiefende Hintergründe und Reportagen. Hinzu kommen regelmäßige Spezialausgaben und Sondersendungen und Vor-Ort-Berichterstattungen rund um gesellschaftliche Großereignisse.