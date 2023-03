RTL+ Highlights im April: Europa League, Trash-Spektakel und vieles mehr

Anzeige

Unter den Streaming-Highlights bei RTL+ im April befinden sich unter anderem die UEFA Europa League und die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“.

Im Rahmen seiner Programmvorschau für RTL+ hebt der Anbieter etwa das Reboot von „Pretty Little Liars“ hervor. Ab dem 10. April kann man „Pretty Little Liars: Original Sin“ in wöchentlichen Doppelfolgen sehen. Das HBO Max Format feiert bei RTL+ im April seine Deutschlandpremiere.

Neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ bei RTL+

Zwei Tage später startet derweil mit „Kampf der Realitystars“ eine der wohl beliebtesten Trash-Shows im deutschen Privatfernsehen. Zum Cast der neuen Staffel gehören unter anderem Ur-Bachelor Paul Janke und Dschungelcamp-Ikone Sarah Knappik.

Sportlich wird es auf der Streaming-Plattform einen Tag später mit dem Viertelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League und Conference League. Das Rückspiel folgt dann am 20. April bei RTL+, wie man der Vorschau entnehmen kann.

Streaming-Highlights bei RTL+ im April

Serien im April 2023

„Leverage 2.0“– Staffel 2, ab 3.4., auch bei RTL Crime

„Pretty Little Liars: Original Sin“, ab 10.4.

„Law & Order“ – Staffel 21, ab 24.4.

„Made for Love“ – Staffel 2, ab 24.4.

TV Highlights im April 2023

„Die Höhle der Löwen“, Staffel 9, ab 3.4.

„Raue – Der Restaurantretter“, ab 11.4.

„Kampf der Realitystars“, ab 12.4.

„Grill den Henssler“, ab 16.4.

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, ab 25.4.

Dokumentationen im April 2023

„So schmeckt Irland – Auf Entdeckungsreise mit Donal“ – 8 Folgen, ab 20.4., auch bei RTL Living

Sport im April 2023

„UEFA Europa League & Conference League – Viertelfinale – Hinspiel“, am 13.4.

„UEFA Europa League & Conference League – Viertelfinale – Rückspiel“, am 20.4.

„LIVE: NFL Draft“, am 28. und 29.4., auch bei Nitro

