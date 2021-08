„RTL Topnews“: Neue Show startet im September

Anzeige

Ab dem 23. September 2021 startet bei RTL die neue Comedy-News-Show „RTL Topnews“. Darin sollen die Nachrichten der Woche satirisch aufbereitet werden.

Immer donnerstags sollen Top-Comedians wie Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnde Gäste in einem Comedy-Talk die Nachrichten der Woche kräftig durch den Satirewolf drehen. Das kündigte die Mediengruppe RTL am Mittwoch an. Durch die Show führt dabei Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus.

Starke Haltungen und ungefilterte Meinungen: bei „RTL Topnews“ werden die Nachrichten der Woche laut Sender leidenschaftlich diskutiert – und ganz ohne Gefasel, Floskeln und Blabla. Die Top-News der Woche, präsentiert von News-Host Sarah Valentina Winkhaus, sollen sich dabei abwechseln mit Gesprächen zwischen jeweils vier Comedians. Themen der Zeit und die aktuelle Nachrichtenlage aus Politik, Sport und Gesellschaft will man hier liebevoll sezieren, kündigt die Mediengruppe an.

In Einspielern nehmen sich das „Topnews“-Ensemble sowie zahlreiche weitere deutsche Comedians die Themen vor, die die Gemüter erregen. Für News-Host Sarah Valentina Winkhaus steht laut RTL fest: „Die wahrhaftigste Comedy-News-Show seit es Lügenpresse gibt.“

„RTL Topnews“ ist eine Produktion von Brainpool im Auftrag von RTL. Executive Producer ist Andreas Pützer und Creative Producer Dominique Curtis Daly. Head-Autoren sind Joy Chun und Adrian Draschoff. Executive Producer seitens RTL sind Nico Rossmann, Cedric Theisen und Dörte vom Berg unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

Ihren Sendestart wird die neue Comedy-Show im September feiern. RTL und TVNow zeigen die erste Show am Donnerstag, 23. September 2021 um 23.15 Uhr.

Quelle: Mediengruppe RTL