RTL unzufrieden: „Explosiv“-Format endet nach fast 30-Jahren

Zu schlechte Quoten: Noch dieses Jahr geht es für einen Ableger des RTL-Formats „Explosiv“ zu Ende.

RTL stellt sein Fernsehmagazin „Explosiv Weekend“ ein. Das bestätigte eine Sendersprecherin am Dienstagabend in Köln gegenüber der dpa. Die Wochenend-Ausgabe des RTL-Boulevardmagazins „Explosiv“ gibt es seit fast 30 Jahren. Nun soll die letzte Ausgabe von „Explosiv Weekend“ am 16. Dezember ausgestrahlt werden, ehe vom kommenden Jahr an Wiederholungen von Gerichtsshows den Sendeplatz füllen sollen, wie dwdl.de in Erfahrung gebracht hat.

Letzte Ausgabe „Explosiv Weekend“ am 16. Dezember 2023 bei RTL

„Da die Performance von ‚Explosiv Weekend‘ leider unter unseren Erwartungen geblieben ist, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Wochenendausgabe des Magazins einzustellen», erläuterte Martin Gradl, Co-Geschäftsführer von RTL News, bei dwdl.de. «Gemeinsam mit dem Team konzentrieren wir uns zukünftig voll und ganz auf die Kernmarke „Explosiv“ und die Entwicklung starker Geschichten für die Ausgaben von Montag bis Freitag um 18 Uhr.

