RTL widmet sich mysteriösem Vermisstenfall

Anzeige

Ein neues RTL Spezial sowie eine True-Crime-Dokumentation bei RTL+ werden sich dem Vermisstenfall rund um Rebeca Reusch widmen.

Es ist einer der mysteriösesten Vermisstenfälle der jüngeren deutschen Geschichte. Am 18. Februar 2019 verschwindet die damals 15-jährige Rebecca Reusch spurlos aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin. Die Beweislage ist undurchsichtig und voller Widersprüche. Zwar verdächtigen die Behörden den Schwager des Mädchens als mutmaßlichen Täter, Rebeccas Familie dagegen ist felsenfest von dessen Unschuld überzeugt. Das RTL Spezial „Rebecca – Was geschah mit unserer Tochter?“ geht am 2. Dezember um 20.15 Uhr den neuesten Entwicklungen nach und ordnet die aktuellsten Hinweise ein. Dazu spricht Moderatorin Nazan Eckes exklusiv mit Rebeccas Eltern sowie ihrer Schwester und zeigt, warum die Familie weiterhin an ihrer Geschichte festhält und woher sie die Kraft nimmt, die Hoffnung nicht aufzugeben.

Bereits ab dem 18. November widmet sich die gleichnamige dreiteilige True-Crime-Dokumentation auf RTL+ dem Thema. Darin werden die Besonderheiten des Vermisstenfalls aufgegriffen und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Familie Reusch gewährt exklusive, bisher nie gezeigte Einblicke in ihr Seelenleben und schaut auf die emotionalen Geschehnisse der letzten Monate zurück. Zudem ist ein Ermittler Teil der Dokumentation, der die aktuelle Lage des Vermisstenfalls professionell bewertet. Neben ihm kommt ein Profiler zu Wort, der eine Analyse der bisherigen Ermittlungsergebnisse vornimmt.

Quelle: RTL Deutschland