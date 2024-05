Sat.1-Programm ab heute mit neuem Nachmittag und Vorabend

Anzeige

Ab dem 13. Mai strukturiert Sat.1 sein Programm am Nachmittag und im Vorabend um und konzentriert sich dabei vor allem auf Kochsendungen.

Gleich zwei neue Kochshows zeigt Sat.1 ab dem heutigen Montag. Bei „Drei Teller für Lafer“ sollen ab 15 Uhr drei Kochgenerationen gegeneinander antreten und ab 16 Uhr sucht Alexander Kumptner in „Das Schnäppchen-Menü“ jeden Tag ein preisgünstiges und schmackhaftes Gericht, kündigte der Sender an. Der Start der neuen Shows am Nachmittag ist bereits seit längerem bekannt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus dazu: „Das Kochen und Backen liegt im Markenkern von Sat.1. Mit ‚The Taste‘ und ‚Das große Promibacken‘ ist Sat.1 mittwochs in der Prime Time sehr erfolgreich. Ich freue mich auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers ‚Drei Teller für Lafer‘ und Alexander Kumptners ‚Das Schnäppchen-Menü‘ im neuen Sat.1-Kochnachmittag.“

Alexander Kumptner sucht „Das Schnäppchen-Menü“. Foto: Sat.1

Der neue Nachmittag und Vorabend bei Sat.1

15 Uhr: Drei Teller für Lafer

16 Uhr: Das Schnäppchen-Menü – Drei Gänge fertig los!

17 Uhr: Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt

18 Uhr: NOTRUF

19 Uhr: Die Landarztpraxis (Staffel 2)