Der neue Sat.1-Nachmittag: Weitere Kochshow angekündigt

Nachdem Sat.1 jüngst eine neue Show mit Johann Lafer angekündigt hatte, soll nun eine weitere Kochsendung das Nachmittagsprogramm bereichern.

Am Montag verkündete Sat.1 den Start von „Drei Teller für Lafer“ im Frühsommer 2024. Sternekoch Johann Lafer soll dabei ein kulinarisches Motto vorgeben, zu dem drei Hobbyköche aus drei Generationen dann ein Gericht kreieren, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Inzwischen ist bekannt, dass Sat.1 Senderchef Marc Rasmus ab dem Frühsommer auf ein weiteres Kochformat im neu gestalteten Nachmittagsprogramm setzen wird.

In „Das Schnäppchen-Menü“ sucht der österreichische Spitzenkoch Alexander Kumptner jeden Tag ein preisgünstiges und schmackhaftes Menü, wie der Sender beschreibt. Dabei sollen jeweils zwei Teams gegeneinander antreten und ein Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von 20 Euro kochen. Das Format soll immer vor der Sendung mit Johann Lafer laufen.

Foto: Sat.1/ Willi Weber

Sat.1 zitiert Marc Rasmus folgendermaßen: „Mit unseren Koch- und Backsendungen ist Sat.1 mittwochs in der Prime Time sehr erfolgreich. Das Backen und Kochen liegt im Markenkern von Sat.1. In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert. Dazu gibt es jede Menge bodenständige Tipps, die jeder gut in seinen Koch-Alltag einbauen kann. Ich freue mich auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers ‚Drei Teller für Lafer‘. Und Alexander Kumptners ‚Das Schnäppchen-Menü‘.

Aktuell sucht der Sender noch nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Show mit Johann Lafer. Im Netz können sich Interessierte bewerben.