Sat.1 steckt Promis in Pflegeberufe

Anzeige

Das hat den Pflegern gerade noch gefehlt: In der Sat.1-Reportagereihe „Die Herzblut-Aufgabe“ sollen Promis, Jenny Elvers, Wayne Carpendale (Foto) oder Lily Becker, in Krankenhäusern mit anpacken.

Erst wurde geklatscht – jetzt nehmen Promis den Krankenhauspflegern ihre Jobs weg. Um den Zuschauern nahezubringen, wie herausfordernd der Pflegeberuf ist, steckt Sat.1 Prominente wie Lilly Becker und Jorge González zum Selbstversuch ins Hospiz. Die neue Reportagereihe „Die Herzblut-Aufgabe“ läuft ab 18. Oktober, immer montags um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Mit Crashkurs in die Pflege

Unter Anleitung von examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger erleben sechs prominenten Pflege-Praktikanten vier Wochen lang den harten Arbeits-Alltag im Krankenhaus. Mit dabei sind Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Patrick Lindner, Faisal Kawusi, Lilly Becker und Jorge González. Unter strenger Aufsicht ihrer persönlichen Mentoren lernen sie, wie herausfordernd der Pflege-Beruf ist. Drainagen ziehen gehört da genauso dazu wie Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen, Patienten waschen und füttern oder auch Babys nach der Geburt versorgen.

Natürlich werden die Promis nicht ohne Vorbereitung auf die Patienten losgelassen. Am besten gelingt das mit einem zweitägigen Crashkurs, dachte sich Sat.1, dann darf Wayne Carpendale sogar Patienten einen Schlauch aus der frisch operierten Hand entfernen. Im Pflege-Crashkurs erlernen die Promis zunächst wichtige Handgriffe und Regeln. Zudem üben sie an Puppen und Kollegen. Erst nach bestandener Prüfung beginnen sie dann ihren Dienst „auf Station“. Darüber hinaus wachen die erfahrenen Krankenpfleger über jeden Promi und achten penibel darauf, dass alle Aufgaben exakt erledigt werden. Während der Reportage-Reihe „Die Herzblut-Aufgabe“ erlebt Jenny Elvers zwei Geburten mit und Patrick Lindner hält Menschen die Hand auf dem Weg in den OP.

Promis und ihre Dienst-Stationen

Wayne Carpendale: Unfall-Chirurgie

Jenny Elvers: Geburtshilfe/Frühchen

Jorge González: Pädiatrie

Faisal Kawusi: Geriatrie/Onkologie

Patrick Lindner: HNO/Adipositas

Lilly Becker (ab Folge 3): Geriatrie