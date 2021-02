Schalke gegen Wolfsburg – hier gibt es die Pokal-Partie live

Anzeige

Am heutigen Mittwoch stehen sich im DFB-Pokal das krisengebeutelte Schalke 04 und der VfB Wolfsburg gegenüber. Das Achtelfinale läuft heute auch im Free-TV.

Gipfelstürmer gegen Kellerclub: Wolfsburg spielt um die internationalen Plätze in der Bundesliga mit, während der FC Schalke 04 dem Abstieg entgegentrudeln. Bei den Königsblauen will nach jahrelangem Trainer-Rodeo und Dramen in der Chefetage nichts so richtig funktionieren – doch im Pokal sind die Karten dann doch manchmal anders gemischt.

Schalke gegen Wolfsburg live im Free-TV

Die heutige Achtelfinalpartie der Schalker Knappen gegen Wolfsburg gibt es nicht nur bei Pay-TV-Sender Sky live zu sehen: Auch Sport1 überträgt die Begegnung heute um 18.30 Uhr (Anstoßzeit). Zur gleichen Zeit spielen auch RB Leipzig und der Pott-Club VfL Bochum um ein Viertelfinal-Ticket. Letztere Partie gibt es live in voller Länge oder als Teil der Pokal-Konferenz bei Sky zu sehen. In den späteren Partien (ab 20.45 Uhr) stehen sich Regensburg und Köln sowie Stuttgart und Gladbach gegenüber.

Neues Fußball-Format nach dem Livespiel

Im neuen Format „Mixed Zone – Die Volkswagen Tailgate Tour Live“ stehen am Mittwoch ab 20.30 Uhr, unmittelbar nach dem Sport1 Livespiel, die Nachberichterstattung sowie Highlights und Analysen der weiteren Achtelfinalpartien auf dem Programm. Gastgeber Maik Nöcker sowie Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang haben Jörg Schmadtke, Geschäftsführer SPORT des VfL Wolfsburg, in der 90-minütigen Show zu Gast. Das Pokalduell wird zudem mit Daten und Fakten unterhaltsam aufbereitet. Als Special Guest wird Poetry Slammer Nils Straatmann auftreten, er slammt die 90 Minuten als Zusammenfassung in 90 Sekunden.