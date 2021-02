Anzeige

Das komplette DFB-Pokal-Achtelfinale und den gesamten 22. Spieltag der Premier League gibt es dieser Tage live und exklusiv bei Sky. Eins der 18 Live-Spiele ist auch in UHD zu sehen.

Um dieses gute Stück kämpfen die noch16 Vereine; © look@me – stock.adobe.com

Noch im Rennen um den Pokal sind neun Bundesligisten, sechs Vereine aus der 2. Deutschen Bundesliga und der Regionalligist Rot-Weiß Essen. Sky überträgt alle acht Partien wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz, fünf davon exklusiv. Sky berichtet an beiden Tagen jeweils ab 18 Uhr live. Am Dienstagabend begrüßt Moderatorin Esther Sedlaczek die Fußballfans, am Mittwochabend Britta Hofmann. Welche Begegnungen im Free-TV laufen lesen Sie hier.

Doch damit ist noch nicht Schluss mit Live-Fußball unter der Woche. Denn auch in England rollt vom heutigen Dienstag bis Donnerstag der Ball. Am Dienstag und Mittwoch überträgt der Pay-TV-Anbieter unter anderem die Spiele der drei Topteams der Tabelle. Am Dienstag empfängt Manchester United den FC Southampton (ab 21.05 Uhr, auch auf Sky Sport UHD), am Mittwoch können Manchester City beim FC Burnley (ab 18.50 Uhr) und der FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion (ab 21.05 Uhr) nachziehen.

Höhepunkt des 22. Spieltags ist das „Match of the Week“ , zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea. Sky berichtet am Donnerstag ab 20.30 Uhr live. Exklusiv für Sky Q Kunden wird das Duell auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD übertragen.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag und Mittwoch:

Dienstag

18 Uhr: Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport 2

18 Uhr: Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 live & exklusiv auf Sky Sport 3

18 Uhr: Rot-Weiß Essen – Bayer 04 Leverkusen live & exklusiv auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: Borussia Dortmund – SC Paderborn live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: Werder Bremen – SpVgg. Greuther Fürth live & exklusiv auf Sky Sport 4

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 2

Mittwoch

18 Uhr: Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport 2

18 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 live auf Sky Sport 3

18 Uhr: RB Leipzig – VfL Bochum live & exklusiv auf Sky Sport 4

20:35 Uhr: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: Jahn Regensburg – 1. FC Köln live & exklusiv live auf Sky Sport 4

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 2

Der 22. der Premier League von Dienstag bis Donnerstag auf Sky Sport:

Dienstag:

18.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

18.50 Uhr: Sheffield United – West Bromwich Albion live auf Sky Sport 7

21.05 Uhr: Manchester United – FC Southampton live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

21.05 Uhr: Newcastle United – Crystal Palace live auf Sky Sport 7

Mittwoch:

18.50 Uhr: FC Burnley – Manchester City live auf Sky Sport 1

18.50 Uhr: FC Fulham – Leicester City live auf Sky Sport 7

20.20 Uhr: Leeds United – FC Everton live auf Sky Sport 8

21.05 Uhr: FC Liverpool – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

21.05 Uhr: Aston Villa – West Ham United live auf Sky Sport 7

Donnerstag:

20.30 Uhr: : „Match of the Week“ Tottenham Hotspur – FC Chelsea live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

23 Uhr: „What a strike!“ auf Sky Sport 1