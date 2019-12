„Schlag den Star“ heute bei ProSieben: Jens Lehmann gegen Wotan Wilke Möhring

Elfmeterkiller und Leinwandheld im Ruhrpott-Derby: Beim Live-TV-Duell will die WM-Legende Lehmann den Schauspieler an die Wand spielen.

Am heutigen Samstagabend, um 20.15 Uhr, treffen bei „Schlag den Star“ bei ProSieben Jens Lehmann und Wotan Wilke Möhring aufeinander. Die Angst des Torwarts vor dem TV-Duell hält sich in Grenzen. „Als Torwart habe ich es häufiger mit Schauspielern zu tun gehabt. Stichwort Schwalben-Könige“, sagt Jens Lehmann. „Wotan, im Film bist Du ein Kämpfer. Mal sehen, ob Du es auch in der Realität bist.“ Wotan Wilke Möhring kontert: „Jens Lehmann ist einer von den cleveren Fußballern. Aber irgendwo hat jeder seinen schwachen Punkt. Hoffentlich verzettelt der sich am Samstagabend nicht…“

In bis zu 15 Runden treten die beiden Ruhrpottler im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Durch den Abend führt Elton, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Acts sind James Blunt („Cold“) und Milky Chance („The Game“) dabei. Produziert wird „Schlag den Star“ von Raab TV.