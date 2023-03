„Schlag den Star“: Dieses Sternchen tritt gegen Biedermann an

Anzeige

Janin Ullmann und Jeanette Biedermann kämpfen bei „Schlag den Star“ um 100.000 Euro, diesen Samstag live auf ProSieben.

Anzeige

Diesen Samstag tritt Popsängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann bei „Schlag den Star“ auf ProSieben live gegen Fernsehmoderatorin Janin Ullmann an. „Ganz schön viel Mann, Mann!“, findet Janin Ullmann, lässt an ihrem Siegeswillen aber keine Zweifel: „Bei ‚The Masked Singer‘ bist du ja Dritte geworden, Jeanette. Ich habe eine richtig gute Nachricht für dich: Heute reicht es sogar für Platz zwei!“ Jeanette Biedermann sieht das Duell eher als Kinderspiel: „Aber mach dir keine Sorgen, ich will doch nur spielen!“

„Schlag den Star“ heute um 20.15 Uhr live auf ProSieben

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird „Schlag den Star“ von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die Gegnerinnen dabei von Herbert Grönemeyer mit „Angstfrei“ und von Nina Chuba mit „Ich hass dich“. Diesen Samstag sendet ProSieben „Schlag den Star“ live um 20.15 Uhr.

Quelle: ProSieben

Bildquelle: Schlag den Star: ProSieben