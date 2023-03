Die Oscars im Free TV: ProSieben überträgt live

Anzeige

Hollywood im Fernsehen: ProSieben überträgt in einer Woche wieder die Verleihung der Academy Awards live aus Los Angeles und hat bei den diesjährigen Oscars etwas zu feiern.

ProSieben feiert dieses Jahr ein Jubiläum: Zum 25. Mal sendet der deutsche Sender vom Roten Teppich vor dem Dolby Theatre. Moderator ist erneut Steven Gätjen – zum 21. Mal. Die Oscars werden in der Nacht von Sonntag (12. März) auf Montag (13. März) verliehen. ProSieben überträgt ab 23.30 Uhr deutscher Zeit. Die eigentlichen Verleihungen starten um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Nicht nur im TV, sondern auch auf seiner Website und in der ProSieben-App zeigt der Sender die Übertragung. Dazu muss man sich nur kostenlos registrieren.

Auch während der Corona-Pandemie war Steven Gätjen für ProSieben bei jeder Oscar-Verleihung dabei. 2021 waren laut Angaben des Senders lediglich acht internationale Kamerateams in Los Angeles zugelassen, zudem gab es ein ausgefeiltes Hygiene-Konzept. Denn trotz Pandemie wurden die Oscars in Präsenz an zwei Orten (Dolby Theatre und Union Station) verliehen. Im Jahr 2022 ging die Show wieder ohne größere Einschränkungen über die Bühne. Nach dem Skandal um Will Smith gibt es dieses Jahr aber einige Änderungen.

Für Steven Gätjen sind es vor allem die unerwarteten Momente, die ihm in Erinnerung geblieben sind, heißt in einer Mitteilung von ProSieben. „Judi Dench freut sich über eine Rose von mir, weil sie die immer von ihrem verstorbenen Mann geschenkt bekommen hat, Sandra Bullock verschlingt Gummibärchen, die ich ihr schenke.“

Die 95. Academy Awards werden von Jimmy Kimmel präsentiert. „Im Westen nichts Neues“ gilt mit neun Nominierungen als Favorit aus Deutschland – und geht unter anderem als „Bester Film“ ins Rennen. Das deutsche Antikriegsdrama läuft bei Netflix, ist aber auch bald fürs Heimkino verfügbar.

