„SchleFaZ“ feiert Jubiläum mit Live-Publikum und echtem Kultfilm

„Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ (SchleFaZ) bei Tele 5 feiern bald ihr 150. Jubiläum. Zu diesem Anlass warten auf alle Fans ein Live-Event in Berlin sowie ein Kultstreifen der 90er.

“Es ist unglaublich! Was vor zehn Jahren mit einer Schnapsidee anfing, hat sich zu einem richtigen Show-Format mit einer unfassbar treuen und großen Fangemeinde entwickelt. Leute kommen zusammen, verkleiden sich und schlürfen gemeinsam den zum Film passenden Cocktail. Das ist im überschaubaren Rahmen genau das Lagerfeuer-Fernsehen, das nach dem Ende von ‘Wetten, dass…???’ von allen totgeglaubt war”, freut sich Moderator Oliver Kalkofe über den kontinuierlichen Erfolg von SchleFaZ, der 2013 seinen Anfang nahm.

Dino-Kultfilm mit Paul Walker bei SchleFaZ

Am 14. April 2023 wird nun die 150. Folge der Kultshow von Tele 5 laufen. Im Rahmen der Sendung wird „Tammy And The T-Rex“ von 1994 mit Denise Richards und Paul Walker gezeigt, der in Deutschland lange Jahre nur zensiert erhältlich war. In dem Film wird das Gehirn eines entführten jungen Mannes in den Körper eines Dinosauriers transplantiert.

Bereits am 6. April soll im Berliner Kino International eine exklusive Preview dazu stattfinden. Gemeinsam mit 550 Fans und Freunden soll das große SchleFaZ-Jubiläum gefeiert werden. Tickets kosten laut Warner Bros. Discovery 15 Euro und können über das Kino gebucht werden. Im Anschluss an die Filmvorführung sollen Peter Rütten und Oliver Kalkofe für Selfies und Autogramme im Original Set der Sendung zur Verfügung stehen.

