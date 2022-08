„Sex and the City“-Nachfolgeserie „And Just Like That“ kommt ins Free-TV

Anzeige

Der „Sex and the City“-Nachfolger „And Just Like That“ ist erstmals im Free-TV zu sehen.

Die Serie läuft bei Vox ab 13. September. Die HBO-Serie mit Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in den Hauptrollen war in Deutschland zunächst beim Pay-TV-Anbieter Sky gelaufen. Auf Vox ist sie mit zehn Episoden immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

Alle Folgen „And Just Like That“ bereits früher online bei RTL+

Im Anschluss an die ersten beiden Folgen zeigt Vox am 13. September um 22 Uhr außerdem ein „Prominent! Spezial“ über Sarah Jessica Parker. Bereits ab dem 10. September sind alle Folgen der ersten Staffel außerdem auf RTL+ abrufbar.

Mit Material der dpa und RTL

